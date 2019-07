Intercept é espião, não jornal

Com todo o respeito pelos juristas que consideram graves as denúncias divulgadas pelo site Intercept de Glenn Greenwald, prefiro ficar do lado dos que se lhes opõem pela origem ilícita das “provas” obtidas. Até agora estou à espera de uma perícia técnica pública das mensagens em teoria interceptadas e divulgadas, mas o ianque diz confiar na análise feita por seus funcionários, contrariando a boa técnica jornalística de repórteres que usam como fontes peritos e como provas documentos por eles periciados. O hacker Julian Assange, parceiro do americano no caso de espionagem do Wikileaks, preso em Londres, é acusado de espionagem pelos Estados Unidos e estupro na Suécia. Este envolveu-se com russos, origem do aplicativo Telegram, que teria sido usado pelo ex-juiz Moro e por procuradores da Lava Jato e invadidos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

