Insulto à soberania popular

Estamos em plena temporada de caça ao voto útil e, diante da perspectiva de se ver isolado e, com isso, perder a chance de entrar no segundo turno da eleição, o candidato do PDT, Ciro Gomes, definiu o expediente como “um insulto à experiência popular”. Enquanto isso, abaixo dele e do petista Fernando Haddad nas pesquisas até agora conhecidas, Geraldo Alckmin, do PSDB, faz um último esforço para conquistar a adesão de eleitores antipetistas que não optaram por Bolsonaro para chegar ao estágio final da eleição, que os levantamentos apontam como favorável a ele. Útil ou inútil, o voto é o último reduto do cidadão que os políticos ainda conseguiram tomar. A tentativa de desqualificar ou tutelar esse voto é um insulto. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 18 de setembro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player