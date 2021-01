Insultada por Bolsonaro, China nega insumos para vacinas

1 – Indignada com insultos proferidos pela famiglia Bolsonaro e pelo chanceler Ernesto Araújo, chineses dificultam entrega de insumos para vacinas coronavac e da AstraZeneca, o que impede Pàzuello de dar datas do plano de vacinação na resposta ao STF. 2 – Fiocruz não produziu uma só das 160 milhões que Ministério da Saúde diz que Brasil comprou na vacina da AstraZeneca, de fato produzida no laboratório indiano Serum. 3 – Ministro da Saúde espera entrega de 2 milhões de doses em Mumbai, mas Brasil fica fora da lista dos países para os quais a Índia anuncia exportação da vacina. 4 – Por tudo isso e algumas notícias mais comemoração da imunização aqui é só marketing político. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

