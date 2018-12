Instituições exigem respeito

Bolsonaro disse que confia em Lorenzoni e este disse que “é um sonho” a investigação que relator no STF, Fachin, autorizou MPF e PF fazerem sobre suspeitas de caixa 2 do chefe da Casa Civil do futuro governo da República e mais cinco deputados e quatro senadores. Não será com essa aparente indiferença e esse humor inoportuno que um chefe de Estado e seu principal assessor enfrentarão assunto tão grave. O brasileiro que vai comandar os destinos da Nação em 1.º de janeiro assumiu um compromisso inarredável com a moral e a probidade na administração e não pode menosprezar as instituições da República, da forma como o fizeram antes seus adversários, derrotados nas urnas. É um erro. Este é um dos meus comentários no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 5 de dezembro de 2018.

