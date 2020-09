INSS destrata pobres brasileiros

Promulgada a reforma da Previdência, pobres são submetidos a maus tratos em dependências públicas, além do que já o eram antes pela burocracia previdenciária federal. Fechada durante seis meses a pretexto da Covid-19, as agências do INSS anunciaram que voltariam a prestar serviços pelos quais os cidadãos brasileiros pagam e dos quais os desvalidos mais precisam. Mas até agora quem agenda perícias médicas nessas agências não consegue UM laudo para recebere auxílio a que tem direito por uma mistura de incúria e insensibilidade dos governantes. É o caso do presidente Bolsonaro, que, interessado na abertura de estádios de futebol, não dá a mínima atenção a tais abusos corriqueiros, na certa por não acompanhar as imagens do cotidiano de dor e desamparo daqueles para os quais não governa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

