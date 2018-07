Insistente e grosseiro

Em sua insana ofensiva contra a jurisprudência várias vezes confirmada pela maioria do plenário do STF, o ministro Marco Aurélio Mello repetiu em território nacional e publicamente o que já havia dito para a televisão portuguesa: que a prisão após condenação em segunda instância viola a Constituição, embora não haja em nenhum dispositivo desse copioso e confuso texto nenhuma referência explícita a prisão e liberdade. Forçando a barra, como é de seu estilo, o espírito de porco da colenda Corte disse que em 28 anos de sua ruidosa atuação nela nunca viu uma pessoa resistir tanto a colocar um tema como faz a presidente Cármen Lúcia ao não agendar o debate em plenário num óbvio desrespeito a seis dos dez colegas, inclusive aquela que a preside.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 28 de junho de 2018, às 7h30m)

Assuntos do comentário de quinta-feira 28 de junho de 2018

1 – Haisem O que você tem a dizer sobre a revelação de que o patrimônio amealhado ao longo da vida pelo casal Lula e Marisa da Silva tenha ultrapassado os 12 milhões de reais?

2 – Carolina A decisão do ministro do STF Ricardo Lewandowski de proibir que o Executivo venda o controle acionário de estatais sem autorização do Congresso é correta ou apenas faz parte dessa nova moda do Judiciário se intrometendo na gestão dos dois outros Poderes da República, mesmo quando não lhe diz respeito?

3 – Haisem O que levou outro ministro do STF, Edson Fachin, a tentar negar o óbvio, que são suas repetidas derrotas em embates na Segunda Turma contra Gilmar, Lewandowski e Toffoli, principalmente no que diz respeito às tentativas do trio de criar obstáculos ao combate contra a corrupção empreendido por operações como a Lava Jato?

4 – Carolina O que significa o STF voltando a ser STF, no dizer de outro personagem desse imbróglio, o indefectível Gilmar Mendes, para explicar o inexplicável, ou seja, a divisão óbvia da última instância principalmente em torno de questões penais, que em teoria nem deveriam ser de sua conta e a colocação de picuinhas sobre os altos interesses republicanos?

5 – Haisem Que conseqüências poderão advir da decisão do relator da Lava Jato, Edson Fachin, de abrir diligências em torno das delações premiadas dos donos e executivos da J&F e anunciar que em seguida levará ao plenário a discussão que urge sobre a validade desses depoimentos e, o que ainda mais importante, das provas produzidas no contexto deles?

6 – Carolina A seu ver, o que levou o já antes aqui citado relator da Lava Jato, Edson Fachin, a perguntar que providências a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pretende adotara respeito da suposta entrega de 1 milhão de reais ao primeiro amigo do presidente Temer, coronel PM aposentado João Baptista Lima Filho?

7 – Haisem Quais são os interesses nacionais ou dos cidadãos brasileiros que movem o ministro do STF Marco Aurélio Mello a cobrar da presidente Cármen Lúcia a inclusão da discussão da jurisprudência sobre prisão após segunda instância para o mais breve possível?

8 – Carolina O que terá acontecido na Copa da Rússia ontem, para a Confederação Brasileira de Futebol lamentar no mesmo dia em que a seleção encontrou seu jogo, venceu a Sérvia e classificou-se para as oitavas de final?

