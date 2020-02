Insegurança total no Ceará

A cena do senador Cid Gomes tentando invadir um quartel ocupado numa retroescavadeira ameaçando a vida dos amotinados é mais absurda do que os mais surrealistas faroestes italianos. Como pode um ex-governador e irmão de um pretendente à Presidência da República, Ciro, não pesar em nenhum momento as funestas consequências do gesto insano, à altura da louca reação dos agredidos, policiais militares amotinados e armados que não hesitaram em atirar no líder da invasão malograda? Em nome do cidadão cearense, vítima indefesa e desarmada da violência, é preciso devolver a lucidez àquele campo de batalha.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quinta-feira 20 de fevereiro de 2020

1 – Haisem – Cid Gomes investe contra PMs amotinados e é baleado – O que mais preocupa na notícia que deu manchete de primeira página no Estadão de hoje: o arroubo do senador ou a reação tresloucada dos PMs amotinados

CID 2002 B

2 – Carolina – Declaração de Heleno abre crise entre governo e Congresso – é o título de chamada publicada no ponto mais alto da primeira página do Estadão hoje. Você acha que o que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional disse a respeito do Legislativo é grave o suficiente para criar o que aparenta ser uma crise institucional de grandes proporções

SONORA HELENO

3 – Haisem – PF investiga Lula por dizer que Bolsonaro é miliciano – diz título de notícia publicada na Página A8 da editoria de Política do Estadão. A declaração justifica a reação da autoridade federal ou foi exagerada

4 – Carolina – Mais do mesmo – Teatro político no Brasil sugere que pouca coisa pode mudar – Estes são título e linha fina do artigo semanal de William Waack publicado na página A 6 da Editoria Política do Estadão hoje. Você concorda com a conclusão do colega

5 – Haisem – Petrobrás tem lucro recorde de R$ 40,1 milhões – esta notícia provocou chamada de primeira página no Estadão de hoje. Por que será, hein

6 – Carolina – Abaixo da notícia que você acaba de comentar, o Estadão também publicou em primeira página o registro da suspensão das greves pelos petroleiros da estatal. O que os levou a este recuo, a seu ver

7 – Haisem – Que motivos você acha que tem a repetição da notícia de que o governo não atualiza a tabela do Imposto de Renda, ano após ano, sai governo e entra governo

8 – Carolin – O que teria levado o substituto definitivo de Sergio Moro na 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, juiz Luiz Antônio Bonat, a sentenciar o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores João Vaccari Neto, Renato Duque e operador a nova pena por propinas em navios-sonda