O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu serenidade para lidar com a crise econômica provocada pelo medo do coronavírus e está certo. Só que o presidente Bolsonaro e ele têm de se esforçar muito mais do que fizeram até agora investindo em informação simples, clara e sem frescuras publicitárias nas notícias e também na propaganda contra a doença em campanha se possível gratuita.