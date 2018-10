Infâmia na campanha

Tenho dito reiteradas vezes em meus comentários que estas eleições gerais de 2018 são um belo exemplo de como a democracia avança no Brasil, de forma cautelosa, mas segura, sem serem conspurcadas, como muitas vezes o foram no passado. Mas hoje sou obrigado a registrar dois fatos que abalam terrivelmente o panorama pacífico e ordeiro que predomina na disputa. Refiro-me, em primeiro lugar, ao atentado contra o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, que quase lhe custou a vida, em Juiz de Fora (MG). E hoje ocorreu uma segunda infâmia: o vídeo pornográfico com que se tentou atingir João Doria, candidato do PSDB ao governo de São Paulo. A PF deve explicações. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas de quarta-feira 24 de outubro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player