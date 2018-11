Inédito: Lula falou a verdade

Opa! “Nunca foi tao fácil ser ladrão no Brasil”, confessou o corrupto e lavador de dinheiro condenado e preso Lula, comandante do maior saque aos cofres públicos da História, em depoimento à severa juíza federal Daniela Harry, substituta de Moro. Neste vídeo conto o que não sabia e agora sei da má índole do sujeito. Se gostar do que vir e ouvir, por favor, dê um like, inscreva–se neste meu canal e, se clicar no sininhho, será informado das próximas publicações. Poderá me acompanhar também de segunda a sexta no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), das 7h30m às 8h3om, diariamente no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no site Estação Nêumanne (www.neumanne.com), além de esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no Youtube. Direto ao Assunto. Inté mais ver… Deus é mais!

