Indicação de Kássio começa com pizza

Recebido com um caloroso e contagioso abraço do anfitrião, o ministro do STF Dias Toffoli, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao encontro marcado pouco antes do início do jogo entre Palmeiras e Ceará pelo Campeonato Brasileiro de Futebol e de lá saiu cerca de três horas depois, sem falar com a imprensa. Na República da metáfora inevitável, aos convidados fori servida pizza, em que tudo termina no Brasil, de acordo com o sarcasmo popular. Ao deixar a residência de Toffoli depois do encontro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que na terça-feira, 6, será definido, em reunião de líderes, o calendário de tramitação da indicação de Kassio Marques, objeto do acordão do convescote, à vaga do decano do STF, Celso de Mello. E informou que pretende presidir a reunião para a sabatina de Marques após o dia 15.

Assuntos do comentário de segunda-feira 5 de outubro de 2020

1 – Haisem – O que você tem a dizer sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, ter levado seu indicado, Kássio Lins Marques, para o lugar do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, para assistirem sábado, à noite, ao jogo de futebol entre Palmeiras e Ceará na casa do ex-presidente da Corte, Dias Toffoli

2 – Carolina – Jovens são mais afetados na segunda recessão em cinco anos – diz a manchete da edição impressa do Estadão de ontem. O que, em sua opinião, há de mais trágico para o País nesta constatação

3 – Haisem – O que você diz da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes de suspender ação penal da Operação Lava Jato Si$tema S

4 – Carolina – Qual é sua opinião sobre o desejo do governo Bolsonaro de suspender desconto de 20% na declaração simplificada do Imposto de Renda

5 – Haisem – De que trata a sétima entrevista da série Nêumanne entrevista no seu Blog no Portal do Estadão com o professor da Fundação Getúlio Vargas e membro da Academia Brasileira de Letras Joaquim Falcão, especialista em Supremo Tribunal Federal

6 – Carolina – Adeus ao Senhor MPB – diz chamada de primeira página da edição impressa do Estadão de hoje a respeito da morte do músico, crítico e membro da Academia Paulista de Letras Zuza Homem de Mello