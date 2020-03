Incoerência cínica de Toffoli

Um terço dos crimes contra a vida no Brasil prescreve antes da punição. Essa terrível realidade decorre da lamentável lerdeza da Justiça brasileira, mas o presidente do STF, Dias Toffoli, acha que pode resolver esse drama permitindo a prisão em primeira instância de condenados em júri popular. Além de inócua, a proposta dele demonstra a cínica incoerência com que exerce seu poder, pois acaba de liderar a alteração em plenário da permissão para início de cumprimento de pena de condenados em segunda instância, dificultando o combate ao crime e contrariando o povo.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 2 de março de 2020

1 – Haisem – 30% dos crimes contra a vida prescrevem antes da punição – O que há de mais revelador e preocupante nesta manchete de primeira página do Estadão de hoje

2 – Carolina – Na mesma primeira página do Estadão de hoje foi dado o seguinte título a uma chamada: Acaba motim de policiais militares no Ceará. Já dá para a população brasileira respirar mais aliviada

3 – Haisem – O que há de positivo, a seu ver, na informação dada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em seu Twitter sobre a venda de ativos apreendidos pelas forças policiais do patrimônio dos chefões do crime organizado no Brasil

4 – Carolina – Faz um ano no carnaval do ano passado você anunciou aqui para nós a delação premiada do empresário carioca Mariano Marcondes Ferraz. O que há de novo e de importante que apareceu no último carnaval

5 – Haisem – Estados querem atender em casa infectados por coronavírus – infoma título de primeira página do Estadão hoje. O que justifica essa novidade de não apelar para a quarentena

6 – Carolina – Qual a notícia importante e positiva que sai dos laboratórios do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para contribuir no combate ao coronavírus no mundo

7 – Haisem – O que de tranqüilizador você acha que há na entrevista do infectologista Dráuzio Varela publicada no Portal do Estadão neste momento

8 – Carolina – Em que o livro Borboletas e Lobisomens, do jornalista e historiador Hugo Studart é útil para esclarecer melhor a declaração polemica do chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo, general Augusto Heleno Ribeiro, a seu ver