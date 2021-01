O Ministério da Saúde planeja o “dia D e hora H”, ou seja, o começo da vacinação contra a covid-19 no País em um evento no Palácio do Planalto, apesar de o próprio presidente Kaor Bpçspmarp afor,ar que não pretende ser imunizado. A ideia é realizar a primeira imunização no País na próxima terça-feira, 19, data em que governadores devem estar em Brasília para participar de reunião com o ministro Eduardo Pazuello. “Brasil imunizado, somos uma só nação”, é o slogan planejado para a cerimônia, que ainda não foi confirmada. A proposta é vacinar uma pessoa idosa e um profissional de saúde. O Palácio do Planalto afirma que ainda não há cerimônia prevista, mas o assunto está em discussão no Ministério da Saúde, com o aval do ministro Pazuello. Falta confirmar em que picadeiro ela poderá acontecer.

1 – Governo planeja iniciar vacinação na terça-feira – Este é título de chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. Será que, até que enfim, depois de idas, vindas e piadas do presidente da República para seus seguidores no jardim do Planalto da Alvorada, o Brasil entrará no mundo civilizado da imunização da pandemia e de esperança na economia, hein

2 – Com eficiácia da Coronavac, Brasil precisará vacinar 99% do público-alvo – Esta é a manchete da capa do Portal do Estadão hoje. Será possível atingir tanta gente assim no Brasil para termos, enfim, a sonhada imunidade de rebanho

3 – Vecina aposta no sucesso da vacina – Este é o título da edição extra Nêumanne entrevista Gonzalo Vecina, no Blog do Nêumanne desde ontem. Que contribuição o fundador e primeiro presidente da Anvisa nos traz neste momento de angústia e esperança

4 – Projeto dá à PM fiscalização sobre segurança privada – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão hoje. Quantos projetos de transferência de poderes para policiais militares estaduais ainda estarão para ser descobertos nos trâmites legislativos na gestão bolsonarista

5 – Bolsonaro quer demitir o presidente do Banco do Brasil – Este é título de chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. Por que uma demissão rotineira na administração pública federal ganha tanto destaque no jornal

6 – Câmara dos Estados Unidos aprova pela segunda vez impeachment de Trump – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Em que resultará essa decisão tomada pela maioria democrata na Casa dos Representantes, em Washington.