Impunidade veste farda

Dois brasileiros suburbanos, pobres e pardos – o músico Evaldo Santos Rosa e o catador Luciano Macedo – foram fuzilados por nove militares do Exército que faziam ronda numa rua de Guadalupe na Zona Norte do Rio. O músico ia com a família no carro alvejado por 83 balas para uma festa. O catador foi socorrê-lo e também foi morto. O comando do Sudeste mentiu ao dizer que as vítimas eram criminosas e a polícia desmentiu. O caso está para ser sepultado, porque o MPM despachou que os assassinos não cometeram nenhum ato de indisciplina militar. É simplesmente inacreditável. Este é meu comentário para o Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 1 de maio de 2019.