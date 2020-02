Flávio Bolsonaro divulgou no Twitter foto sem comprovação real para provar que Adriano foi torturado. seu pai, Jair, atribuiu ao PT de Rui Costa assassinato do miciliano. Governador da Bahia e Lula, do PT, plantaram versão de que queima de arquivo interessava ao clã presidencial. Na guerra pré-eleitoral, muita acusação e nenhuma punição o que se espera no reino de impunes.