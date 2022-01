Ideia de petista contra Moro deu com jericos n’água

Além de se comprometer com divulgação de seus ganhos em empresa privada norte-americana à qual prestou serviços desde que se aposentou como juiz federal, o presidenciável Sérgio Moro compartilhou uma reportagem do site “O Antagonista” com a informação de que Lula disse para o PT esquecer a CPI para investigar esses rendi8mentos. O ex-juiz escreveu que “Lula arregou”, expressão que foi parar nos Trending Topics da rede social. “Com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda o partido desistir da CPI contra mim. Lula arregou”, escreveu o ex-juiz. A tal CPI, mais uma ideia de jerico do deputado petista Paulo Teixeira, seria evidentemente uma oportunidade ótima para uma campanha eleitoral dos sonhos do antipetismo, revelando documentação de corrupção do partido do candidato favorito.

Assuntos para comentário na quinta-feira 27 de janeiro de 2022

1 – Com críticas ao TCU, Moro afirma que vai divulgar valores recebidos de consultoria – Este é o título da manchete da página A 11 da Editoria de Política do Estadão de 27 de janeiro de 2022. Por que o ex-ministro da Justiça resolveu isso e só o fez agora, na sua opinião

2 – Eduardo põe padrinho de casamento em cargo de chefia de ministério – Este é o título da principal notícia da página A 12 da Editoria de Política do Estadão desta quinta-feira. Na sua opinião, em que princípio republicano se insere uma decisão como essa

3 – Deputados e senadores antecipam trocas partidárias para seguir presidenciáveis – Este é o título da principal notícia da editoria de Política na edição do Portal do Estadão que está circulando. Qual é o sintoma de deficiência de nossa democracia revelado por esse troca-troca de legendas na abertura de ano eleitoral, a seu ver

4 – CGU ignora pedido de Guedes para revelar indicações políticas – Este é o título da reportagem de maior destaque na página A 13 da Editoria de Política do jornal de hoje. Qual é, em sua opinião, a constatação a ser feita de uma decisão como esta no que diz respeito à transparência da democracia praticada em nosso País

5 – Projetos para três megausinas na Amazônia avança após dez anos – Esta é a manchete de primeira página do Estadão do dia. Que repercussão você espera no exterior desse tipo de decisão que diz respeito ao mais polêmico território brasileiro do ponto de vista ambiental

6 – Hospitais públicos e privados têm alta de internações de crianças com covid – Este é o título de chamada de primeira página do jornal que circula. Até que ponto, em sua opinião, essa preocupante notícia contesta os valores e as tomadas de atitude do governo federal em relação à pandemia agora