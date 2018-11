Ideia de jerico

Simples possibilidade de o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, voltar a ocupar a presidência do Senado, fortalecida pela admissão do senador Flávio Bolsonaro, já é bastante para advertir para as enormes dificuldades que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, terá para negociar com o Congresso a pauta com a qual obteve sua vitória. Pois a biografia do parlamentar o identifica como o mais habilidoso e traiçoeiro dos representantes da velha politica que o povo decidiu afastar das decisões do Legislativo. A tarefa a ser cumprida exige o isolamento do mais notório camaleão da Esplanada dos Ministérios aos limites de seu pequeno Estado nordestino, onde reina com o filho governador. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quarta-feira 7 de novembro de 2018.

