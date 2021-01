Humilhado na Anvisa, Bolsonaro ataca Doria

1 – Ao aceitar registro emergencial da coronavac, agência tornou possível a presença do tucano na primeira vacinação contra covid-19 no País e levou presidente a alfinetá-lo, dizendo que: “vacina é do Brasil, não de nenhum governador”. 2 – Ministro Lewandowski, do STF, reitera ordem descumprida pelo intendente incompetente da Saúde, general Pesadelo, de informar datas do cronograma de vacinação, enquanto este não consegue entregar doses na hora certa aos governadores. 3 – Anvisa desautoriza uso de hidroxocloroquina, mas logístico sem lógica disse que a mezinha receitada pelo charlatão-mor da República nada tem que ver com “tratamento precoce”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

