1 – João Otávio de Noronha interrompeu a leitura do relatório do colega Félix Fischer, do STJ, para pedir vista e adiar para as calendas o recurso da defesa do senador sonso Flávio Bolsonaro, denunciado pelo MP/RJ por extorquir servidores-fantasmas de seu gabinete na Alerj, na esperança de ganhar de papai Jair vaga de Marco Aurélio Mello no STF. 2 – A Primeira Turma do STF suspendeu habeas corpus do traficante André do Rap, concedido pelo dito cujo decano. E daí? Quem vai achar o criminoso para prendê-lo de novo? 3 – Povo de Macapá continua às escuras com segundo apagão 15 dias e noites depois do primeiro. 4 – Meninos da Anvisa vão à China para supervisionar fábricas de vacina da Covid. Inspeção técnica ou turismo? 5 – Hospício já para Bolsonaro! Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui