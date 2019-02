Hora de Lula sair da PF

Mais uma recusa, agora do relator da Operação Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, a mais um pedido de libertação de Lula por sua defesa contestando decisão do relator sobre o assunto na 5.ª Turma do STJ, ministro Félix Fisher, serve, no mínimo, de lembrança para equívoco de mantê-lo hospedado numa repartição pública policial. Já está na hora de mandar o condenado duas vezes em primeira instância, uma delas em segunda instância, para um presídio comum, onde vivem presos ordinários como ele. O fechamento da fronteira com Brasil para impedir chegada de ajuda humanitária para a desesperada população de seu país mostra que seu amigo venezuelano também já abusa da sorte.

Para ouvir clique aqui e em seguida no play

Assuntos para comentário de sexta 22 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – O que dizer de mais esta negação, agora do relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, de soltar Lula

2 – Carolina – O que será que Deltan Dallagnol quis dizer quando garantiu que há mais razões para mandar prender Paulo Preto, além das noticiadas

3 – Haisem – Onyx Lorenzoni garante que não há motivos para demitir Marcelo Álvaro Antônio do Ministério do Turismo de Bolsonaro

4 – Carolina Ex-assessor de Flávio Bolsonaro diz em depoimento que repassava a Queiroz dois terços do prório salário

5 – Haisem – Manchete do Estadão Maduro fecha fronteira; Brasil mantém ajuda humanitária

6 – Carolina – Operação policial no Rio foi motivada por tentativas de obstruir as investigações de Marielle Franco e Anderson Gomes às vésperas de se completar um ano da execução

7 – Haisem – Covas resolve transformar Minhocão em parque

8 – O cantor e escritor mineiro Leo Chaves fala na série de entrevistas do Blog do Nêumanne a dor de ser mineiro e conviver com a morte pela lama nas cidades históricas de seu Estado