Hora de cortar na máquina pública

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em entrevista à CNN, disse ser necessário para financiar o combate à covid-19 cortar pela metade salários de parlamentares e também executar cortes similares na alta burocracia estatal. Já critiquei muito o deputado fluminense, mas agora sou obrigado a reconhecer que ele adotou a postura correta. Resta saber se manterá a proposta, mesmo correndo o risco de perder muitos apoios na Casa, que preside e se conseguirá chegar a esse ponto. Mas ele pelo menos assumiu a bandeira certa, o que até agora o presidente Bolsonaro não o fez.

Assuntos para comentário da terça 24 de março de 2020

1 – Haisem – Você acha que a ideia aventada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de reduzir salários da máquina pública para bancar despesas e desastre econômico da pandemia de covid-19 tem alguma possibilidade de ser adotada no Brasil dos privilégios

2 – Carolina – Criticado, Bolsonaro recua em parte da MP sobre trabalho – esta é a manchete do Estadão de hoje. Qual a sua opinião sobre esse recuo do presidente em assunto tão relevante quanto o é o salário dos trabalhadores

3 – Haisem – Após pressão, presidente anuncia ajuda aos Estados – é o título de notícia que fica exatamente ao lado da manchete da primeira página do Estadão. O que você acha dessa decisão de Bolsonaro contrariando as críticas que ele tem feito aos governadores

4 – Carolina – Qual é sua opinião sobre decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello negando autorização para o governo federal cancelar beneficiados por Bolsa Família no Nordeste a pretexto de fraude na distribuição

5 – Haisem – O ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, disse que o coronavírus não é passe livre e se negou a soltar o ex-governdor do Rio Sérgio Cabral. Você concorda com a decisão dele

6 – Carolina – O título de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne, publicado ontem, é A guerra de todos e a arenga de Bolsonaro. O que o texto aborda, especificamente