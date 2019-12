Dr. Gilmar e heróis do estelionato

Juiz de Caixas do Sul ressuscitou inquérito por estelionato contra o arararraquer Eliezer Martins Santos, o Chiclete. Outro da gang, Luiz Molição, teve delação premiada homologada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira. Subprocurador da República José Adonis de Sá recusou de forma exemplar pedido de Lula para usar mensagens furtadas por eles do Telegram de celulares de mil agentes da lei como provas de que Moro e Dellagnol conspiravam contra o petista. E corregedor do CNPM arquivou denúncia contra coordenador da Lava Jata. Batata dos heróis de Gilmar está no fogo, hein?