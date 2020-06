Heleno desmente Bolsonaro

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, mandou ofício à Polícia Federal esclarecendo que o presidente Jair Bolsonaro não encontrou “óbices e embaraços” para fazer substituições na equipe de segurança pessoal e da família e com isso desmentiu a falsa versão com que seus colegas de farda e de ministérios no Planalto, Walter Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, tentaram livrar a cara do chefe no processo das acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que ele havia tentado interferir politicamente na Polícia Federal na famigerada reunião de 22 de abril, cujo vídeo teve o sigilo quase totalmente levantado pelo decano do STF, Celso de Mello. Um deles, Ramos, argumentou até que Bolsonaro olhou para Heleno quando disse ameaçou intervir, e não para Moro. Mas o vídeo mostra exatamente o contrário. É compreensível: talvez o general, ainda na ativa, não distinga bem direita de esquerda. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

