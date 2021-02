Haisem: segunda academia, o melhor Palmeiras

1 – Haisem Abaki, o craque, âncora do Jornal Eldorado, disse que seu melhor time do coração que viu jogar foi a segunda academia, com Leão, Ademir e César Maluco, pois não viu a primeira atuar, com Valdir de Moraes, Djalma Santos e Servílio . 2 – Na série Dois Dedos de Prosa, o radialista comentou a vitória do Palestra na Libertadores da América e a esperança que terminou em fiasco no mundial de clubes do Qatar. 3 – Além de seus craques no futebol, o maior dos quais, Ademir da Guia, também nomeou os ídolos como profissionais de rádio: Salomão Esper, Joelmir Beting e Vicente Leporace. 4 – O âncora da Eldorado lamentou ainda a inexistência do VAR em 1971, o que poderia evitar erro grosseiro do árbitro Armando Marques ao anular o gol de Leivinha contra o São Paulo alegando toque, conforme comprova fotografia que editei na Folha de S.Paulo e que evitou empate do Palmeiras e possível reação para virar o jogo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.