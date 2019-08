Haddad estreia condenação

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, poste posto à disposição do chefão Lula na eleição presidencial do ano passado e que até agora tinha passado incólume nas falcatruas de seu partido, o PT, que já levaram vários figurões da legenda para a cadeia, foi condenado pela Justiça Eleitoral por caixa 2. Na mesma ação, o ex-tesoureiro petista João Vaccari Neto, veterano de penas da Lava Jato, todas cumpridas em cadeia em Curitiba, teve mais dez anos acrescidos à última exatamente nas duas modalidades nas quais o ex-inocente de plantão foi absolvido. Enquanto o primeiro estreou sua condição de apenado, o segundo tornou-se o exemplo mais completo das dimensões do assalto petista aos cofres públicos disponíveis.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos do comentário quarta 21 de agosto de 2019

1 – Haisem – Justiça eleitoral condena Haddad por caixa dois diz título de notícia na primeira página do Estadão hoje. Em que esta condenação do ex-prefeito de São Paulo muda em alguma coisa a reputação do PT neste momento

2 – Carolina – O que mais impressiona você na sequência de condenações pela Justiça do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vaccari Neto

3 – Haisem – Qual é o benefício prático desse vaivém e da mudança de nome do Coaf e o que o inspirou

SONORA_MORO 2108

4 – Carolina – Afinal, a nomeação do caçula Eduardo para embaixada do Brasil em Washington subiu no telhado como deu a entender o presidente Jair ou, ao contrário, está cada vez mais firme como declarou o principal interessado

5 – Haisem – As revelações feitas sobre compras de jatos por eventuais adversários da reeleição de Jair Bolsonaro em 2022 resultou de uma definitiva abertura da tal caixa preta do BNDES, que tem sido tão reivindicada pelos bolsonaristas ou não passa de uma queima de candidaturas incômodas

6 – Carolina – Qual é a grande novidade política do anúncio de uma aliança inquebrantável entre o PSDB e o DEM nas próximas eleições pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na celebração da filiação de Alexandre Frota no partido tucano

7 – Haisem – Você acha que o deputado Aécio Neves tem alguma chance de escapar da degola no ninho tucano

8 – Carolina – Qual é o tema de seu artigo Não há deuses nesta tragédia, publicado na página de Opinião do Estadão hoje