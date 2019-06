Hacker prejudica Moro, mas não liberta Lula

O hacker que invadiu a privacidade da comunicação entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, particularmente Deltan Dallagnol, o coordenador da força-tarefa, conseguiu, ao ter o resultado de seu crime publicado no jornal online The Intercept Brasil e, em consequência, nos meios de comunicação em geral reproduzido, infernizar a vida dos agentes da lei que encarceraram Lula. Mas dificilmente terá como resultado da divulgação dos posts de Telegram entre julgador e acusadores a libertação do petista, que é réu em sete processos e, no caso em questão, do tríplex do Guarujá, condenado por unanimidade (8 a 0) e nas duas instâncias superiores, o TRF 4 e o STJ, a confirmação dessa condenação. Do ponto de vista jurídico, está sendo, como definiu FHC, “uma tempestade num copo d’água”.

Assuntos para comentário da terça 11 de junho de 2019

1 – Haisem – Que motivos você acha que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve para considerar que a publicação das mensagens de aplicativo Telegram entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol não passam de “tempestade num copo d’água

2 – Carolina – Que benefícios poderá Lula gozar com as dúvidas levantadas sobre a Operação Lava Jato com a divulgação das tais mensagens pelo jornal online The Intercept Brasil

3 – Haisem – Você acredita em eventuais prejuízos para o ex-juiz, provocando sua saída do ministério de Bolsonaro e sua prometida indicação para o Supremo Tribunal Federal daqui a um ano e meio, quando o decano da Corte se aposentará aos 75 anos, e para o procurador em sua carreira bem-sucedida até agora no Ministério Público Federal

4 – Carolina – Eventuais manifestações de rua, que têm aplaudido a Operação Lava Jato desde 2016 e, em especial, o ministro Sérgio Moro, poderão interferir nos efeitos deletérios das revelações em suas vidas

5 – Haisem – Por que você chamou Lula de “sujeito oculto do grampo” da Lava Jato na denúncia de Glenn Greenwald em seu artigo semanal no Blog do Nêumanne

6 – Carolina – Quais são as chances de a crise criada pelo jornal online The Intercept Brasil influencie numa eventual decisão negativa da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal com reunião marcada para o fim deste mês de junho para julgar parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do tríplex do Guarujá, atribuído pelo MP ao ex-preisdente Lula

7 – Haisem – Quais são suas expectativas para o julgamento marcado para hoje de mais um recurso da defesa de Lula na citada Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal

8 – Carolina – Será que o anúncio feito pelo relator da matéria na Comissão Mista de Orçamento, deputado Hildo Rocha (MDB-MA), de votar o pedido de crédito para evitar que o governo Bolsonaro cumpra a “regra de ouro” da Lei de Responsabilidade Fiscal, realmente se confirmará