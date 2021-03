Guimarães Rosa no sertão de Fred

1 – Na série #doisdedosdeprosa​, o jornalista #frednavarro​ conta como teve a ideia de fazer um @dicionariodonordeste, de que agora lança uma edição virtual reunindo um exaustivo trabalho de pesquisa, que começou na redação da #istoe​, onde trabalhava em São Paulo, e continuou nos voos periódicos a Recife antes da pandemia. 2 – Nascido originalmente com o título chamativo de #assimfalavalampiao​, o glossário começou com a reação de galhofa dos colegas no fechamento da revista e continuou na descoberta de palavras encontradas em #grandesertao​:veredas, de #guimaaesrosa​, e também nas feiras livres das cidades nordestinas contemporâneas. 3 – Das dez mil palavras recolhidas em sua obra, um terço é de neologismos, vocábulos criados pelo homem comum em casa ou nas ruas. 4 – O dicionarista prestou ainda uma homenagem ao grande folclorista potiguar #camaracascudo​: “quando eu procurava uma palavra em qualquer livro dele, encontrava quatro”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas

