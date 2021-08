Guedes trata o povo a pontapés

1 – O ministro da Economia, #pauloguedes, despreza o cidadão brasileiro com chiste de mau gosto: “não adianta chorar” pelo custo da eletricidade. 2 – #stf julgará semana que vem foro do senador #flaviobolsonaro na ação em que é acusado de extorquir servidores de seu gabinete na #alerj, no Rio. 3 – José Renato Santana, participante da negociação da vacina covaxin com o Ministério da Saúde, disse na #cpi do Senado que não sabe seu salário. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui