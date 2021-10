Guedes e Campos delatados em vazamento

Registros financeiros privados expostos em um vazamento de 11,9 milhões de documentos de 14 escritórios de advocacia indicam o alcance do uso do sistema de offshore por líderes mundiais e celebridades para potencialmente esconderem milhões de dólares de autoridades fiscais, credores e investigadores criminais. Os dados foram divulgados no domingo, 3 de outubro, pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central do Breasil, Roberto Campos Neto, mantêm empresas no paraíso fiscal, situação em que pode haver conflitos de interesses, segundo especialistas, e já levanta questionamentos entre parlamentares Tais investimentos foram revelados bi Brasil pela revista Piauí e pelo jornal espanhol El País, que participam do projeto.

1 – Haisem – Caso Prevent Sênior expõe controle precário sobre planos – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 4 de outubro de 2021. O que há de surpreendente nessa notícia que revela a desproteção da clientela do seguro privado de saúde no Brasil

2 – Carolina – Megavazamento revela ofshore de líderes mundiais – Este é o título de uma chamada na primeira página do jornal desta segunda-feira. O que mais chama sua atenção na revelação do consórcio dos jornalistas de investigação sobre a fortuna guardada por Paulo Guedes em paraísos fiscais

3 – Haisem – Agro busca terceira via para evitar volta do PT – Este é o título de outra chamada de primeira página no Estadão de hoje. Essa notícia pode revelar uma possibilidade concreta de ser evitada a polarização entre Lula e Bolsonaro na eleição presidencial de 2022

4 – Carolina – Governadores vão à COP e querem “lei verde” – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal do dia. Será que essa alternativa ao negacionismo da União poderá mudar o panorama da adesão do Brasil à onda mundial do carbono zero

5 – Haisem – Criminalista quer 8 anos para STF – Este é o título do vídeo da série Nêumanne entrevista do Blog do Nêumanne no portal do Estadão à disposição de nossos assinantes. Que contribuições trazem ao debate as propostas apresentadas pelo advogado Marcelo Knopfelmacher sobre a composição dos tribunais da instância superior da Justiça brasileira

6 – Carolina – Tributar livro é ideia de jerico, diz editor – Este é o título do vídeo da série Dois Dedos de Prosa que está circulando no Blog do Nêumanne no portal do jornal nesta semana. Que revelações o diretor da editora Almedina, Rodrigo Mentz, traz a nossos leitores sobre o panorama pós-pandemia para a economia e a cultura no Brasil.