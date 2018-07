Governo terceirizado

A informação dada pelo presidente Michel Temer num encontro durante o almoço com empresários de São Paulo de que vai transferir para o Supremo Tribunal Federal a decisão sobre fixação de um frete mínimo para, com isso, atender à reivindicação de caminhoneiros e transportadoras que provocaram pane seca e crise de desabastecimento de víveres e derivados, é uma transferência inconstitucional de poder. Impopular, chefe de um governo incompetente e desinformado, o emedebista tem passado a responsabilidade de governar, que lhe cabe, aos Poderes Legislativo e Judiciário por falta de coragem e compreensão mínima da crise real, tragicamente agravada por aquele movimento.

Abaixo, os assuntos para comentário da terça 31 de julho de 2017

1 – Por que Temer quer levar a questão do tabelamento do frete, que ele aceitou decretar em troca da paralisação dos movimentos dos caminhoneiros, ao Supremo Tribunal Federal?

2 – A Agência Nacional de Saúde Complementar fez bem em voltar atrás na cobrança de 40% do valor de procedimento em planos de saúde?

3 – O que o estado de alerta sobre o nível de Cantareira ensina a população da maior e mais rica cidade brasileira em termos de espírito público e em espírito de prevenção da autoridade pública que deveria ser mais responsável?

4 – Que explicações você seria capaz de dar para o fato de até agora as tão decantadas e divulgadas delações da Lava Jato, feitas há quatro anos, só terem ocasionado uma condenação de político com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal?

5 – Você acha que a iniciativa do ex-ministro Tarso Genro de propor o apoio do PT à candidatura de Guilherme Boulos pelo PSOL tem alguma chance de abalar a decisão monolítica do presidenciável do partido, Lula, de insistir em disputar a eleição, mesmo preso?

6 – Por que o juiz Sérgio Moro estranhou o fato do militante petista Cândido Vacarezza se declarar incapaz de pagar a fiança cobrada em lei ao mesmo tempo em que lança a própria pré-candidatura para deputado federal?

7 – Será que o ministro Alexandre de Moraes não tem razão ao considerar ínfimo o total de liminares concedidos por ministros do Supremo Tribunal Federal a ações que questionam leis, decretos, resoluções e medidas provisórias do Poder Executivo?

8 –Você acha que o formato de anúncio comercial é adequado e suficiente para Neymar Júnior dar a volta por cima depois do fracasso do Brasil e o desgaste de sua imagem na Copa da Rússia?