Governo sem moral

Na “fala do trono” de domingo, na qual anunciou a rendição incondicional de seu governo a todas as reivindicações do locaute de caminhoneiros autônomos e transportadoras de cargas, Temer mentiu quando falou em diálogo, saindo sem permitir perguntas dos jornalistas presentes, deixando-os por conta do ministro Carlos Marun. E também quando disse que desde o início negociou com os beneficiários da redução do preço do diesel em 46 centavos o litro, que serão pagos pelos cidadãos sequestrados em sete prestações mensais até o fim de seu frágil e desmoralizado desgoverno. Mas não foi o único que falhou na crise que terminou em caos, sendo acompanhado pelo oportunismo do Legislativo e pela ausência do Judiciário.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 28 de maio de 2018, às 7h30m)

Abaixo, os assuntos do comentário da segunda-feira 28 de maio de 2018:

1 – Haisem – No pronunciamento feito ontem, à noite, o presidente Michel Temer anunciou que o governo resolveu adotar três medidas provisórias para atender a todas e novas reivindicações dos caminhoneiros, ao custo de 10 bilhões de reais até o fim do atual governo, como anunciou o ministro Carlos Marun. Ainda assim, ninguém aposta no fim da greve. Por que esse descrédito total?

2 – Carolina – De que adiantou o presidente do Senado Federal, senador Eunício de Oliveira,que é do mesmo MDB de Temer, mas critica publicamente a política de preços da Petrobrás, ter consumido combustível do jatinho oficial para voar de Brasília para Fortaleza e de Fortaleza para Brasília na sexta-feira se sua presença na Capital Federal de nada adiantou para o Poder Legislativo, que representa o povo que sofre os resultados do movimento, participar efetivamente da solução da crise?

3 – Haisem – Assim como no caso do presidente do Senado, com a atenuante de que não pertence ao partido do presidente, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM, não participou de nenhuma ação concreta para por fim ao caos. O que motiva essa rebeldia toda?

4 – Carolina – A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, deu uma longa entrevista à Folha de S.Paulo, publicada ontem, uma semana depois de instaurado o pânico pelo protesto dos caminhoneiros, mas na reportagem o assunto não foi ventilado. Por que o Poder Judiciário, que faz tanta questão de protagonizar a discussão de problemas formais na República, não deu um passo nem um pio para buscar soluções jurídicas que facilitassem a busca de saídas para o impasse?

5 – Haisem – Por que o governo federal demorou tanto tempo para anunciar medidas de força e, mesmo depois de ter ameaçado usá-las, nenhuma medida foi de fato implementada, porque as Forças Armadas não conseguiram fazer o que Temer ameaçou? Se o governo não tinha condições de forçar a retirada dos caminhoneiros das estradas, por que anunciou medidas que não tinha como adotar?

6 – Carolina – Que força e que legitimidade Temer tem para garantir à sociedade que outras categorias que estiverem dispostas a chantagear o governo seqüestrando a sociedade, como fizeram os caminhoneiros e as empresas transportadoras ou que dispõem de frotas, não recorrerão ao mesmo expediente?

7 – Haisem – Quando começar a greve de 72 horas já marcada para quarta-feira pelos petroleiros, o governo federal e os governadores estaduais farão de contas de que estarão novamente sendo surpreendidos?

8 – Carolina – Quando os postos de combustíveis, supermercados e outros setores voltarem a funcionar normalmente, se é que isso vai acontecer, voltará também a funcionar normalmente o mercado de delações, ou melhor omissões, premiadas na Operação Lava Jato e congêneres?

