Governo passa no teste do coronavírus

A crise causada pelo coronavirus oriundo da China está sendo administrada de forma muito competente pelo ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, conforme especialistas em saúde pública do Brasil inteiro. Essa fama já vem de longe, pois ouvi referências positivas sobre ele feitas pela bióloga Mayana Zatz, que trabalha na área de genoma humano na USP. Mandetta é deputado federal, mas foi escolhido por critérios técnicos sem interferência dos chefões partidários. Se o ministro fosse nomeado pelos partidos da base, estaríamos na certa convivendo com nomes como Humberto Costa ou Ricardo Barros. Isso pode até dificultar a relação com o Congresso Nacional, conforme atesta a dura negociação em torno dos vetos do presidente da República à tentativa de tentar controlar bilhões de reais sem fiscalização do relator do Orçamento da União, Domingos Neto., Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.