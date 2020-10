Governo, oposição e STF me envergonham

O episódio grotesco e nojento do senador Chico Rodrigues, do DEM de Maia e Alcolumbre e do Centrão, que manda no governo Bolsonaro, me inspiram náusea e vergonha alheia menos por seu aspecto escatológico do que pela desprezível indiferença dos três Poderes da República sem pudor nenhum. Falta ao presidente da República coragem de demitir o vice-líder de seu governo no Senado, admitindo um afastamento “a pedido”,. Seus pares não se movem para excluí-lo de um plenário que deveria servir de exemplo para a Nação que o elege. E o Supremo Tribunal Federal livra-se do problema com a decisão do ministro Barroso de suispendê-lo por seis meses, o que já foi tentado outras vezes antes, mas sem resultado prático por falta de coragem cívica dos 11. Prova isso o fato de nove de seus membros terem votado contra o habeas corpus absurdo do novo decano e também contra o presidente, Fux, por ter ele haver feitoo precisa,ente a mesma coisa antes que eles o fizessem. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.