Governo não se meterá com a Justiça

Bolsonaro admitiu cedo que filho Flávio será punido se errou e, mais tarde, que o investigam para tentar prejudicar o pai. Mas Moro garantiu que Executivo não se intrometerá com Judiciário. Mourão e Lorenzoni não deveriam ter mudado texto que regulamenta acesso à informação. Como dói saber quanto sofrem os venezuelanos. Denúncia contra jornalista da GloboNews fotografado conversando com procurador é coisa de tropa de SS nazista. Um nojo! Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe no Facebook e no Twitter, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado quando eu publicar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais.

