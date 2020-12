Governo incapaz, tragédia anunciada

Com a demora do governo federal em fechar acordos de compra ou antecipar a campanha de vacinação contra a covid-19, prevista para começar em março pelo Ministério da Saúde, governadores e prefeitos têm se mobilizado por conta própria para conseguir imunizantes. Parte dos gestores recorre a João Dória, governador de São Paulo, para obter doses da Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O plano paulista é começar a imunizar em 25 de janeiro. Outros governos preveem negociação direta com a Pfizer, cuja vacina teve 95% de eficácia, se fracassar o negócio com a União. Nessa segunda, 7, o ministério disse negociar 70 milhões de doses com a farmacêutica americana, com entrega em 2021. A desumanidade da gestão Bolsonaro o torna incapaz de perceber a dimensão da tragédia anunciada.

Assuntos para comentário na terça-feira 8 de dezembro de 2019:

1 – Sob pressão, Saúde negocia 70 milhões de doses da Pfizer – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão hoje. O que esta notícia prenuncia em termos de acesso da população brasileira à vacina contra a covid neste momento em que o Reino Unido deu início à vacinação em massa antes de seus parceiros da União Europeia

2 – Vacinação começa em 25 de janeiro com profissionais da saúde e idosos, diz Doria – Esta notícia foi anunciada ontem, mas ainda depende de autorização da Anvisa, como sempre alerta o presidente da República, que aparelhou a agência com diretoria de sua confiança pessoal. A seu ver, isso pode atrapalhar, ou não, os planos de São Paulo

3 – Exames de HIV, AIDS e hepatite viral são suspensos – Este é o título de chamada de primeira página no Estadão hoje. Quais são as causa e quais serão as conseqüências de uma medida desta gravidade, a seu ver?

4 – Maia quer votar MP de acesso global para compra de vacinas até semana que vem – Esta notícia foi publicada na primeira página do Portal do jornal O Globo. Será que a Câmara dos Deputados terá realmente poder para afastar o negacionismo do presidente da República e garantir vacinação para todos os brasileiros que a demandarem

5 – Comitiva para expor a roupa da posse – Este é o título de texto legenda para foto do casal Jair e Michelle Bolsonaro exibindo o terno dele e o vestido dela na cerimônia de posse. O que, a seu ver, significa isso

6 – Gestão Bolsonaro despreza vida – Este é o título de seu artigo publicado desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Em que dados da realidade você se baseia para intitular seu texto com frase tão pesada