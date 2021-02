Governo doa testes podres ao Haiti

Governo pretende doar mais testes de Covid prestes a perderem a validade ao Haiti do que o total dos entregues a Estados brasileiros mais populosos do que aquele país, caso de Minas Gerais. Foto: Matias Delacroix/AP1 – Ao tentar doar 1 milhão de testes de covid que estão perdendo a validade ao país mais pobre do mundo, Bolsonaro e Pazuello atingem o grau máximo do desumano desprezo pelos desvalidos em geral. 2 – Carvalhosa adverte para o retrocesso no combate à corrupção com projetos preparados por Lira e Pacheco no Congresso das leis da delação premiada, da impobridade administrativa e da lavagem de dinheiro, essenciais no combate à corrupção. 3 Na série Nêumanne Entrevista, o senador Lasier considera a confraria chefiada por Bolsonaro nos três Poderes para tornar viável uma disputa do presidente com Lula no segundo turno da eleição de 2022 o “fundo do poço”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

