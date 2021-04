Governo denuncia os próprios crimes

1 – Desgoverno de #jairbolsonaro​ relacionou #23crimes​ que cometeu na #pandemia​ à #cpidacovid​, uma obra de genialidade às avessas do #coronelelciofranco​, que foi o segundo de #eduardopazuello​ no #ministeriodasaude​, onde usava na lapela, ao lado do broche da pasta, outro com uma #caveiraatravessadaporumpunhal​, símbolo de sua servidão à #morte​. 2 – O #presidentedarepublica​ posou ao lado de apoiadores, como #sikerajr​. com um cartaz com os dizeres #cpicancelado​, lema dos policiais matadores de suspeitos. O #consorciodaimprensa​ registrou até a noite de domingo #390​.325 mortes por covid, #195​.949 das quais nos #113​ primeiros dias do ano, número maior do que as #194​,976, registradas em #289​ dias de #2020​. 4 – O repórter #caiosartori​, do #estadao​, constatou que #ministeriopublicodorio​ apurou que cinco funcionários do gabinete do #chefedoexecutivo​ quando era deputado federal receberam #R​$165mil em auxílios, quatro dos quais sacaram todo o valor recebido no caixa, como é comum em casos de #peculato​. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

