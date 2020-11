Governo Bolsonaro, um apagão de gestão

1 – O presidente Jair Bolsonaro chamou de “lixo” todo brasileiro que protestar contra massacre do soldador negro por dois seguranças brancos por mera ignorância da história do Brasil. 2 – O chefe do Executivo foi a Macapá inaugurar um gerador e até agora o Amapá continua às escuras como, de resto, o Brasil todo, vítima de apagão de gestão. 3 – Sete milhões de testes de covid estão perdendo validade em armazém. 4 – Depoimentos de Roberto Romano e Benedito Rui Barbosa na série Nêumanne entrevista são imperdíveis. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.