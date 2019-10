Governo Bolsonaro contra Lava Jato

O advogado-geral da União, André Luiz de Mendonça, apoia de forma irrestrita o inquérito aberto por Dias Toffoli para perseguir qualquer cidadão que falar mal de um ministro do STF e o presidente tem dito repetidas vezes que vai nomeá-lo para a vaga do decano no Supremo em 2010, quando Mello se aposentar. O procurador-geral de República, que acaba de ser nomeado pelo chefe de governo, quando ele poderia ter optado por Deltan Dallagnol, que tem vida comprometida com combate à corrupção, ou seja Augusto Aras, tem dito onde lhe dão voz que vai mandar investigar as mensagens furtadas de telefones de autoridades, entre os quais o ministro Sergio Moro, numa óbvia interferência contra Lava Jato. Os compromissos eleitorais do chefe do governo, de combater corrupção, crime e PT, estão indo literalmente pro beleléu. Aras e Mendonça são petistas declarados. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

