Governo anuncia vacinas que não comprou

Pelo quinto dia seguido, o País registrou na quarta-feira 3 de março o recorde de mortes por covid-19 em 24 horas, com 1.840 óbitos. Com o agravamento da crise sanitária, o Ministério da Saúde diz ter acertado a compra de 99 milhões de doses da vacina da Pfizer e negocia a aquisição do imunizante da Janssen, após rejeitar durante meses propostas das duas empresas. Após meses de negociação, o governo federal decidiu, afinal, comprar a vacina contra covid-19 produzida pela Pfizer/Biontech, que não confirmou o fechamento do negócio com a velocidade compatível com a situação. Até prova em contrário, dá para confirmar a tragédia anunciada, mas ainda não é possível apostar na esperança da vacina mais usada no mundo inteiro para imunizar o Brasil. São Tomé é, por enquanto, o padroeiro deste comentarista.

Assuntos para comentário da quinta-feira 4 de março de 2021

1 – Haisem – Com recorde de 1,8 mil mortes, Brasil compra doses da Pfizer – Este é o título da chamada do lugar mais alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. A que estatística tétrica o País terá de chegar para nossos dirigentes políticos e líderes econômicos acordarem e reagirem

2 – Carolina – PIB cai 4,1% em 2020, País deixa grupo de dez maiores economias – Esta é a manchete da primeira página do jornal desta quinta-feira. O que levou a essa catástrofe econômica e o que pode nos tirar desse poço que parece não ter fundo

3 – Haisem – Senado aprova texto da ajuda emergencial – Este é outro título de chamada na primeira página do Estadão hoje. Que alento nos traz essa notícia para as vítimas mais pobres da pandemia e da recessão, a seu ver

4 – Carolina – Ministério de Educação promete punir fala política em Universidade – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal de hoje. Em que esse tipo de autoritarismo intolerante pode ajudar a instrução superior neste país sem esperança

5 – Haisem – Um terço de comissão que analisa a Lei da Improbidade pode se beneficiar do projeto – Este é o título de chamada na capa do Portal do Estadão. A que conclusões é possível chegar dessa notícia do levantamento feito pela Ong Transparência Brasil, a pedido do Estadão, na comissão da Câmara de Deputados que debate a lei em teoria imaginado para punir deputados federais desonestos

6 – Carolina – Qual a importância da notícia de que a namorada do empresário que vendeu a mansão ao senador Flávio Bolsonaro assessorou o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que liderou os votos da Quinta Turma favoráveis ao primogênito do presidente da República