O advogado, juiz e soit-disant “jurista” Luiz Flávio Gomes liderou um movimento nas ruas contra a corrupção e, com fortuna pessoal e fama de combatente pelos bons costumes na política sórdida do País, elegeu-se deputado federal pelo PSB de São Paulo. Para decepção geral de quem votou nele ou acreditou em suas vãs promessas em palanques de rua, aderiu completamente à legenda e se tornou mais um farsante que vende peixe são e entrega carne podre no cumprimento de seu mandato. Atualmente articula a ressurreição na Câmara do foro privilegiado, executado no Senado, a serviço de bandidos como Rodrigo Maia, o Botafogo da Odebrecht, presidente da Casa.

1 – Haisem – Que justificativas práticas, políticas ou morais para a Câmara dos Deputados ressuscitar o foro privilegiado para mandatários políticos depois da aprovação da lei pelo Senado

2 – Carolina – Quais são as novidades trazidas a lume pela Operação Galeria deflagrada ontem com a prisão de Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edison Lobão, da intimidade do ex-presidente José Sarney

3 – Haisem – O que pode explicar o espírito mais uma vez magnânimo da Segunda Turma do Supremo Tribunal ao resolver não permitir sequer instaurar investigação sobre eventuais delitos do ex-ministro Aroldo Cedraz

4 – Carolina – Por que o senador Flávio Bolsonaro está atendendo em Brasília de ministro 01 de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro

5 – Haisem – Até que ponto as estatísticas divulgadas ontem sobre o total de homicídios no Brasil no primeiro semestre poderá influir no clima tenso recente das relações entre o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro

6 – Carolina – Será que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, vai conseguir, na sua opinião, enfiar goela adentro do chefe, Bolsonaro, do Congresso e da sociedade o detestado imposto do cheque, seja qual nome vier a ter

7 – Haisem – O que tem a ver inquérito na Polícia Federal que incluiu um homônimo do amigo de Bolsonaro Hélio Negão com a queda iminente do superintendente da PF no Rio, Hélio Saadi

8 – Carolina – Que alegações apresentou a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para fazer parecer recomendando a cassação do mandato da senadora Juíza Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, e a realização de novas eleições para substituí-la