Golpe de toga

Prepara-se no STF um golpe contra o Estado de Direito no Brasil com a procura desesperada de uma forma de evitar que o criminoso condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância Luiz Inácio Lula da Silva tenha de começar o cumprimento de sua pena assim que o TRF-4 negar os recursos de declaração apresentados por sua defesa. Em nome de uma pretensa defesa da paz nas ruas brasileiras, alguns ministros se dispõem a derrubar o entendimento que o mesmo plenário adotou há dois anos para dar tempo ao candidato a presidente pelo PT possa cumprir sua agenda de campanha fora da cadeia e longe do alcance da Lei da Ficha Limpa, que proíbe registro de candidatos na condição dele.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – 107,3 – na segunda-feira 19 de março de 2018, às 7h30m)

Abaixo, a relação dos assuntos tratados no comentário:

1 – Haisem A coluna de Eliane Cantanhêde no domingo no Estadão trouxe um furo estonteante no que diz respeito ao destino do criminoso condenado em segunda instância mais famoso do Brasil. O que o espantou tanto nessa notícia espetacular?

2 Carolina O que é possível fazer para que este golpe não aconteça e quais são suas conseqüências previsíveis caso ele não venha a ser evitado?

3 Haisem Munição que matou Marielle foi desviada da PF. Em que essa informação dada no fim de semana pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, pode mudar a investigação policial e judicial da execução de Marielle Franco?

4 Carolina A PGR recomendou que STF negue prisão domiciliar a Picciani? Qual o perigo representado por esse deputado estadual do MDB fluminense para a sociedade se continuar solto?

5 Haisem Manchete do Estadão no domingo deu conta de que Temer já avisou a seus aliados que disputará a reeleição. Quais são as chances de ele vir realmente a fazer isso? Que conseqüências trará para a disputa eleitoral?

6 Carolina Em que a pressão de Carlos Marun e outros bate-paus de Temer poderia prejudicar as investigações sobre as intervenções do presidente na autorização para concessões no porto de Santos?

7 Haisem A Comissão de Valores Mobiliários acusou 40 executivos da Petrobrás de terem ignorado indícios as refinarias de Comperj e Abreu e Lima valiam menos do que o que foi registrado. A CVM tem razão, mas por que ela só acordou agora?

8 Carolina João Dória Jr. Venceu a prévia do PSDB para escolher o candidato a governador de São Paulo. Em que isso influirá nas eleições do Estado?

