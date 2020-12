Golpe contra democracia de Congresso e STF

1 – Como eu disse em 4 de abril de 2016 no Roda Viva com Marco Aurélio Mello, as instituições no Brasil não estão funcionando, pois, com aval do STF, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia atentam contra Estado de Direito com permissão de reelegê-los às presidências do Senado e da Câmara contra proibição explícita da Constituição. 2 – Gabinete do ódio deu lucro de até 100 mil reais por mês a blogueiros chefiados por Carlos Bolsonaro. 3 – Ministro da saúde, Eduardo Pazuello, é o pior do planeta, segundo Diogo Mainardi, baseado em fatos. 3 – O silêncio criminoso da Globo para proteger assédio de ex-chefe de seus programas de humor, segundo Nando Moura. Link para a revista Piauí : https://piaui.folha.uol.com.br/materi…

Para ver vídeo no YouTube clique aqui