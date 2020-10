Golpe bolsonarista ataca de novo

1 – Ao pregar a instalação de uma Constituinte para instaurar uma ordem legal com mais direitos, menos deveres, Justiça menos ativa e ação limitada da fiscalização de órgãos do Estado, o líder do Centrão e do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, apenas ecoou a voz golpista do chefe máximo. 2 – Desembargador paulista deu aula gratuita ao golpista sobre história, limites e atuação do STF. 3 – Investimentos diretos do exterior na economia brasileira nos seis primeiros meses do ano foram em média menores do que os para outros países emergentes. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui