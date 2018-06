Golpe baixo

O presidente do diretório estadual e candidato a governador de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho, contou, em entrevista a Emanuel Bomfim, da Rádio Eldorado, que, com Gilberto Carvalho, “seminarista” na lista de propinas da Odebrecht, os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes para convencê-los a mudar a jurisprudência em plenário da prisão em segunda instância. No primeiro caso, choveu do molhado: Gilmar já tinha procurado Temer para sugerir que este nomeasse seu colega para o Ministério da Defesa e abrir vaga capaz de reverter a votação. A Folha publicou domingo artigo com a resposta de Alexandre: “Condenações em 2.} grau devem ser respeitadas; a possibilidade de execução provisória de pena fez evoluir o combate à corrupção”. Marinho lhe dissera que só isso impediria vitória de Bolsonaro. Pelo visto, não foi muito convincente…

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir O Bom, com Eduardo Araújo, clique aqui

1 – Haisem – A quantas andam as conspirações no interior do Supremo Tribunal Federal para por fim à jurisprudência da autorização para prisão após segunda instância, que chegaram ao auge nos últimos dias úteis da semana passada?

2 – Carolina Qual o risco embutido no julgamento do habeas corpus pedido pela defesa de Maluf, negado por Edson Fachin, concedido por Dias Toffoli e que terá o julgamento final assim que o STF voltar a se reunir depois de amanhã?

3 – Haisem Que decisões importantes sobre tucanos acusados no Supremo e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais?

4 – Carolina Que motivos tem Temer para declarar que o fim do foro privilegiado depende do Legislativo exatamente depois de a presidente do Supremo ter marcado o julgamento para o dia 3 de maio, agora que Dias Toffoli devolveu o processo depois de pedido de vista feito depois de já haver maioria pelo cancelamento do privilégio?

5 – Haisem Que conclusões há a tirar da pesquisa DataFolha publicada ontem sobre as intenções de votos para a eleição de outubro, a primeira feita depois da prisão de Lula?

6 – Carolina A manchete do Estadão de domingo registrou Sem regras, pré-campanha se transforma em vale-tudo. Isso é um Estado de Direito ou uma bagunça generalizada num território sem lei?

7 – Haisem A governadora de Roraima, Suely Campos, tem algum motivo para pedir ao STF o fechamento da fronteira com a Venezuela? As reações indignadas de Temer e Aloisio Nunes Ferreira têm alguma explicação razoável?

8 – Na semana passada foi completado um mês da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes e tudo o que a polícia tem a dizer até agora é que encontrou impressões digitais em balas usadas no crime. Enquanto isso, o Globo publicou uma página sobre desobediência da Câmara na ordem para devolver PMs e na madrugada de sábado o cabo Gustavo Bernardo Alcântara foi executado com 30 balas no bairro de São Francisco em Niterói? O governo e os militares não teriam de dar alguma satisfação sobre a quantas anda a intervenção federal no Rio?

SONORA O bom Eduardo Araújo

https://www.youtube.com/watch?v=JR_u-DSw7WU