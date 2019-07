Glenn, o americano intranquilo

Sabe aquele romance de Grahan Greene, O Americano Tranquilo? Pois acho que a operação Spoffing da PF, que prendeu 4 hackers acusados de invadirem os celulares de Moro e outros agentes da lei empenhados no combate à corrupção, está tirando o sono do gringo Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil, que, com seus parceiros brasileiros Folha de S. Paulo, Veja e BandNews, divulga supostas mensagens trocadas entre o ex-juiz e o coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Dallagnol, causando estardalhaço inversamente proporcional à gravidade das denúncias que promete publicar. Por enquanto, o inquérito corre em segredo de Justiça, mas, se esse sigilo cair, a vaca pode torcer o rabo, né? Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.