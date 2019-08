Glenn, falso herói de Gilmar

Em palestra em São Paulo, Gilmar Mendes execrou o papel deletério de falsos heróis. Mas se esqueceu de que ele tem o mais notório de todos: Glenn Greenwald, que cria embaraços para inimigos do ministro com seu conta-gotas de veneno para desmoralizar Moro e Dallagnol, a quem ele deu privilégio de imunidade a investigações penais no momento em que é apontado pelo arararraquer Vermelho como receptador de mensagens de Telegram obtidas de forma criminosa nos celulares de mais de mil agentes da lei no País.