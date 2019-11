Gleisi quer Moro preso

Gleisi Hoffmann não teve peito para se candidatar à reeleição para o Senado pelo PT do Paraná. Disputou e ganhou uma cadeira na Câmara dos Deputados para não perder o foro privilegiado com o qual pretende se livrar da investigação da suspeita de ter furtado as contribuições mensais dos servidores do Ministério do Planejamento, quando seu cúmplice e marido, Paulo Bernardo, era o titular. Agora quer liderar uma campanha para dizer que Lula, corrupto e lavador de dinheiro condenado em três instâncias por nove a zero, é inocente e o culpado é o juiz, apenas um desses nove, que deve ser condenado e preso. É muito topete desta senhora, hein? Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.