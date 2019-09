Gilmar tira Mantega da Lava Jato

Genovês como Colombo e ministro da Fazenda por longos 9 anos, atuando nos governos Lula e Dilma, do PT, Mantega poderia se ter destacado por isso, mas alcançou destaque policial. Foi delatado na Lava Jato por ter seguido o antecessor, Palocci, pegando propina no gabinete do ministério da Fazenda para dar à empreiteira corrupteira da Lava Jato autoria de MPs que a favoreciam. Mas Gilmar o tirou do alcance de Curitiba e o transferiu para a Justiça de Brasília. Que mau exemplo!