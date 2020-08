Gilmar só quer destruir Moro

Isabel tinha razão quando me criticou por ter elogiado Gilmar Mendes por seu alerta aos militares sobre genocídio de Bolsonaro. De fato, o criador do habeas corpus canguru só tem hoje um objetivo em mente: destruir Sérgio Moro. Ele foi o primeiro a escolher esse inimigo ainda no mensalão, quando a Lava Jato mostrou que não tinha o PT como único alvo no combate à corrupção e começou a investigar os tucanos, cúmplices dos petistas. Então, associou-se a Toffoli e Lewandowski no STF, a corruptos de Câmara e Senado e agora ao mais novo desafeto do ex-juiz, o presidente Jair Bolsonaro. A absurda liminar em que contrariou a decisão do verdadeiro prevento do caso Queiroz, Félix Fischer, do STJ, mandando o empregadinho da famiglia presidencial para casa com tornozeleiras que não funcionam, ao lado da mulher que era foragida da Justiça, é apenas mais um passo, a ser seguido dia 18 pela condenação de Deltan e, depois, com a liberação para Lula se candidatar e, afinal, a punição de Moro, a começar pela surrealista quarentena de oito anos para não disputar a eleição de 2022 contra o chefe do governo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

